Lazio, passo indietro per Parisi: la Juventus è il club più vicino all'esterno dell'Empoli

La Juventus è pronta a rifarsi il look sulle fasce. Sulla destra, al posto di Caudrado, è in arrivo il figlio d'arte Timothy Weah, mentre sul versante opposto il nome caldo è quello di Fabiano Parisi dell'Empoli. La Lazio, club che da tempo seguiva l'esterno dell'Empoli, ha fatto un passo indietro ed oggi la Juventus è la società più vicina all'azzurro Under 21. Lo riporta Repubblica.