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Lazio, Pedro: "Questo è stato il modo migliore per finire, con una bella vittoria"

Lazio, Pedro: "Questo è stato il modo migliore per finire, con una bella vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Lorenzo De Angelis
ieri alle 23:45Serie A

Nel post partita di Lazio-Pisa, sfida vinta dai biancocelesti per 2 a 1, il protagonista della serata, Pedro, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare questa importante serata che segna la fine della sua esperienza nella capitale.

Te l’aspettavi così questa serata d’addio?
“La verità è no, però è stato bello. Modo migliore per finire, ottenere una bella vittoria qua e godermi questa bella partita ed esperienza, con i ragazzi, i tifosi, la mia famiglia. È uscito tutto bene e sono contento”.

Cosa ti senti di dire ai bambini tifosi della Lazio?
 “Ringraziare tutti per quello che mi hanno fatto sentire qua fin dal primo giorno. Li aspetto tutti all’accademia della Lazio, spero diventino il futuro della Lazio, come Furlanetto, e auguro loro di fare carriera. A tutti i ragazzi della Lazio li aspetto qui, così come aspetto che la Lazio torni in Europa, dove merita, ed anche a vincere qualche trofeo così da festeggiarlo insieme”.

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