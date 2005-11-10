Lazio, il protagonista è Mandas: dal prestito in Premier ai numeri da record

Christos Mandas è il protagonista di questo inizio di stagione in casa Lazio. I suoi numeri dopo il prestito difficile in Premier League

Sembrava un anno stregato il 2026 per Christos Mandas, iniziato con l'arrivederci alla Lazio destinazione Inghilterra. Il prestito al Bournemouth è stato deludente, il greco non è mai stato schierato da Iraola e il suo futuro sembrava in bilico. Le Cherries non hanno esercitato il diritto di riscatto, la Lazio sembrava pronta a rinunciare al portiere classe 2001. Una sola presenza in tutta la passata stagione in Lazio-Milan di Coppa Italia e poco altro, c'era il rischio di perdere le tracce di Mandas. Poi c'è stata l'offerta dell'Inter per Provedel e la volontà della società biancoceleste di ridare fiducia al portiere greco, con Motta alle sue spalle pronto a sfruttare qualsiasi occasione dopo le ottime prestazioni nel finale della scorsa stagione.

Lazio, i numeri di Mandas: miglior portiere per gol evitati in Serie A

La fiducia non è arrivata solamente dalla società, ma anche da Gennaro Gattuso che non ha lasciato spazio a dubbi o discussioni. Il portiere titolare è Christos Mandas e il resto lo ha fatto il greco. La Lazio è la seconda miglior difesa della Serie A dietro solamente al Cagliari e tanti meriti sono del classe 2001, non solo per il rigore parato sabato a Venezia a Yeboah. Il dato più indicativo è quello relativo ai gol evitati, che vede Mandas in vetta alla Serie A con 3,44 davanti a Palmisani e Caprile. Poco più di 4 parate in media a partita e una sicurezza dimostrata soprattutto tra i pali. Ci sono ancora margini di crescita, specialmente nella gestione del pallone con i piedi. Una cosa però è certa, la Lazio ha ritrovato Mandas e ora ha una vera e propria certezza in porta.