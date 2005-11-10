Conceicao-Bremer, la Juve si rialza: Spalletti ritrova il sorriso

Juventus, vittoria per 2-0 contro l’Atalanta: Conceicao e Bremer firmano il successo. Spalletti e il portoghese commentano la prestazione

La Juventus, ieri, ha vinto per 2-0 contro l’Atalanta e ha giocato una partita di ottimo livello. I bianconeri hanno iniziato subito bene, mantenendo il pallino del gioco. La Juventus, con il passare dei minuti, ha preso in mano la situazione e nel primo tempo è stato Conceicao a sbloccare il risultato con un bel tiro rasoterra. Poi i bianconeri hanno continuato a controllare il gioco e l’Atalanta ha provato a farsi vedere dalle parti di Vicario, ma Lucumì, in due occasioni, è stato bravissimo a sventare ogni pericolo. Nella ripresa la Juventus è entrata in campo concentrata, cattiva e vogliosa di trovare il secondo gol. Kolo Muani è stato molto più coinvolto nella manovra, ma è stato anche attentissimo sugli sviluppi di calcio d’angolo, riuscendo a salvare sulla riga. La Juventus, a parte questo unico pericolo, ha continuato a produrre e Nico Gonzalez è stato sfortunato dopo una bella azione personale. Anche McKennie è andato vicino al gol, ma è stato bravo Carnesecchi a negargli la gioia della rete. Dopo tanti tentativi è stato Gleison Bremer a segnare il raddoppio. Alla fine anche Kolo Muani è andato vicino a sbloccarsi, ma anche in questo caso il portiere dell’Atalanta gli ha chiuso lo specchio. La Juventus è arrivata alla pausa giocando una bella partita, in cui dall’inizio alla fine la squadra è stata costante. Anche chi è subentrato ha fatto il suo dovere senza far rimpiangere i titolari e nella ripresa Douglas Luiz ha alzato i giri del motore e ha diretto la squadra con una prestazione di altissimo livello.

Conceicao felice per il gol

Francisco Conceicao ha parlato al termine della gara contro l’Atalanta e ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Fa parte della crescita della squadra. Non abbiamo vinto contro il Sassuolo ma il campionato è lungo. Siamo contenti di esser tornati a vincere e adesso dopo la sosta affronteremo una squadra che sta facendo molto bene”. Il numero 7 bianconero ha spiegato che oggi lui e i suoi compagni hanno cambiato spesso posizione: “Molto bene. Non abbiamo dato punti di riferimento all’Atalanta, abbiamo cambiato tanti ruoli. Abbiamo fatto un buon lavoro, potevamo avere più la palla però. Oggi abbiamo utilizzato tanti sistemi tattici, lavoriamo tanto su diversi aspetti ma fa parte della crescita della squadra”. Conceicao si è poi detto felice di aver trovato il gol: “Sono un attaccante e voglio fare gol perché ti dà fiducia. Sono molto felice perché abbiamo fatto tre punti importanti contro una squadra forte come l’Atalanta. Dobbiamo continuare così”.

Spalletti felice per la prestazione della Juve

Luciano Spalletti al termine della gara contro l’Atalanta ha analizzato la prestazione della sua Juve: “Il piano gara ti ordina quello che devi fare ma non ti protegge dalla partita se non vai a trovare un equilibrio dinamico dentro alla velocità e al caos che la partita ti costringe a fare. Noi abbiamo fatto una buona gara però nel primo tempo non siamo stati bravi quando abbiamo recuperato palla. Poi siamo stati costretti a fare una partita di sacrificio in alcuni momenti. Noi dobbiamo a cercare il motivo per provare a vincere le partite, perciò non possiamo accontentarci di difendere. Noi dobbiamo andare a giocare a viso aperto con tutti e abbiamo pagato a caro prezzo questo contro il Sassuolo. Però oggi ho visto quello spirito di andare a vincere la partita. Oggi dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi perché nessuno lo dice ma abbiamo giocato due giorni fa. Noi ieri abbiamo deciso di non scendere nemmeno in campo per tutto quello che ci sta succedendo, perciò non abbiamo nemmeno fatto gli scalini per andare in campo. Mi faccia esprimere tutto il dispiacere per Grabara e il nostro pensiero va a lui, Locatelli, Thuram e Yildiz. Oggi Thuram è venuto qui con le stampelle. È tutto bellissimo quando si vede questa atmosfera, questa disponibilità, questa amicizia, questa emozione nel darci sostegno”. Il tecnico di Certaldo ha poi parlato delle qualità di Sarr: “Il ragazzo è interessato ma aveva giocato tutta la partita giovedì. Qualcuno l’abbiamo fatto giocare subito e altri sono subentrati come Sarr. Lui ha fatto una buonissima partita perché ha questa corsa, resistenza ed è anche pulito con la palla”. Infine, Spalletti ha spiegato che Kolo Muani ha fatto un’ottima prestazione e ha anche ribadito che la società prenderà un portiere dopo l’infortunio di Grabara: “Oggi Kolo ha fatto una bella partita e ha salvato anche sulla riga. Poi ha fatto quelle scorribande da solo, oggi è un peccato che non abbia fatto così. Però sono felice di vederlo felice e sorridente nello spogliatoio. Portiere? I direttori stanno lavorando e se riusciamo a trovare qualcosa che ci piace possiamo andarlo a prendere dagli svincolati senza aspettare gennaio”.