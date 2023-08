Lazio, quante manovre a centrocampo: il reparto sarà rivoluzionato in estate

Due acquisti fatti, uno in arrivo. Una cessione - e che cessione, quella di Milinkovic - conclusa qualche mese fa, due invece prossime a essere chiuse. E il prestito di un giovane, Bertini alla Spal, già formalizzato. E’ l’estate delle grandi manovre per il centrocampo della Lazio, orfano del suo giocatore migliore. Nessuna novità, c’era da aspettarselo. Al primo anno di Sarri venne rivoluzionato l’attacco, con l’arrivo di Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Al secondo, invece, toccò alla difesa con Romagnoli, Casale e Gila. Adesso è il turno del centrocampo, reparto mai veramente cambiato da almeno quattro anni.

Anche con Inzaghi, infatti, il reparto si basava su Luis Alberto e Milinkovic, ormai un calciatore del nuovo campionato arabo. Al suo posto Lotito ha comprato Kamada, più tecnico e meno fisico, e Rovella, che può giocare da play ma anche da interno. Sarri non è pienamente soddisfatto. La sconfitta di Lecce testimonia come la Lazio abbia bisogno di una mezzala di gamba, con una frequenza di passo importante, che sappia dare ritmo e riconquistare palla in fretta. Una carenza già evidenziata negli anni scorsi, ma che adesso è troppo lampante vista l’assenza di Milinkovic. Il nome scelto è Guendouzi del Marsiglia: ieri l’offerta ufficiale della Lazio di 18 milioni. L’accordo col giocatore è stato trovato a 2,2 milioni più bonus annui.

Per acquistarlo, però, serve almeno un’altra cessione. L’ideale, anche per una questione di ruoli, sarebbe quella di Basic, che continua a ripetere di voler rimanere a Formello nonostante qualche interesse. Andrà via Marcos Antonio, direzione Paok Salonicco. E anche Akpa Akpro, un esubero che non viene considerato nella rosa di Sarri, quindi una sua uscita non farebbe spazio a Guendouzi. L’ivoriano, l’anno scorso a Empoli, andrà al Monza.