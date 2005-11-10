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Lazio, Ratkov passa al Levante in prestito con obbligo di riscatto condizionato
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Con la Lazio Ratkov ha collezionato appena 9 presenze, senza riuscire a segnare neanche un gol. Il comunicato dei biancocelesti.
La S.S. Lazio comunica sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni sportive il calciatore Petar Ratkov a favore del club spagnolo Levante UD.
I numeri di Ratkov con la Lazio
Acquistato lo scorso gennaio per 13 milioni di euro, l'attaccante classe 2003 ha collezionato appena 9 presenze. Nessun gol e nessun assist per lui.
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