TMW Lazio, rivoluzione a sinistra? Da Nuno Tavares a Pellegrini e Marusic: il futuro è incerto

Stasera il Bodo-Glimt, domenica il derby. La Lazio di Marco Baroni è alle prese con un momento decisivo della sua stagione. Ai quarti di Europa League, la squadra biancoceleste tra tre giorni vivrà un passaggio chiave del suo campionato non solo per l'importanza della stracittadina, ma anche perché la sfida contro la Roma è importantissima in chiave rincorsa al quarto posto.

La squadra capitolina al suo primo anno con l'allenatore toscano sta lottando per tutti gli obiettivi prefissati e lo sta facendo coniugando a tutto ciò anche un gioco piacevole. Per questo motivo, Claudio Lotito qualche giorno fa ha dichiarato che è intenzionato a rinnovare il contratto del suo allenatore, che vuole portare avanti un progetto triennale con Baroni, con un allenatore in estate sarà centrale nelle scelte per rinforzare una squadra che dovrà fare i conti con non pochi cambiamenti. A partire da quelli sulla corsia sinistra.

Già, perché allo stato attuale nessuno del tre terzini che oggi gioca sulla fascia mancina è sicuro di restare alla Lazio anche per la prossima stagione. Tutt'altro. Si parte da Nuno Tavares, calciatore che certamente verrà riscattato dall'Arsenal per circa cinque milioni di euro. Il calciatore portoghese in questa stagione ha alternato grandissime prestazioni a qualche infortunio di troppo e per questo motivo la società biancoceleste di fronte a un'offerta importante, da almeno 40 milioni di euro, potrebbe lasciarlo partire.

Situazione diversa quella di Luca Pellegrini, calciatore che verrà ufficialmente riscattato dalla Juventus tra qualche settimana dopo l'accordo dell'estate 2023. A fine stagione il laterale classe '99 diventerà del tutto un calciatore biancoceleste e potrà esser messo sul mercato, a differenza di quanto accaduto a febbraio quando fu escluso dalla lista dei 25 (poi successivamente reintegrato).

Con la giusta offerta la Lazio in estate farà partire Pellegrini e anche Marusic con cui non c'è accordo per il rinnovo del contratto scadenza giugno 2026. Non è escluso quindi che alla fine partano tutti e tre, con la Lazio che a quel punto andrebbe ad acquistare due nuovi terzini sinistri.