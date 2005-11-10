TMW La Lazio a saldo zero ha saputo come fare: 4 gol e 9 punti, tutti portati dal mercato

È una Lazio che in pochi si aspettavano lassù, a punteggio pieno dopo tre giornate, quella che sta sorprendendo e non poco in questo avvio di stagione. Dopo il pessimo inizio, con tanto di eliminazione rumorosa dalla Coppa Italia già al primo turno contro il Mantova, la squadra biancoceleste ha corretto il tiro e gran parte del merito sembrerebbe poter essere attribuito ai rinforzi portate in dote dagli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Frattesi il volto copertina

Il grande protagonista è senza il minimo dubbio Davide Frattesi. Volto copertina di questa Lazio, ha già segnato 3 gol in altrettante partite di campionato giocate. Uno per match, con i primi due decisivi per ottenere l'intera posta in palio (le prime due sono state vinte entrambe per 1-0) e l'ultimo, quello di ieri sera, comunque molto importante in quanto ha pareggiato i conti al Bluenergy Stadium, permettendo poi alla squadra di ribaltarla nel finale. Non male come partenza, per un acquisto costato 5 milioni di onere del prestito, più altri 10 eventuali (se continua così, sicuri) per il diritto di riscatto e un 50% di futura rivendita in favore dell'Inter.

C'è anche Gudmundsson

Anche il quarto gol segnato dalla Lazio porta la firma di un volto nuovo arrivato dal mercato, negli ultimi giorni. Ha le fattezze di Albert Gudmundsson, che la Fiorentina ha lasciato andare nelle ore conclusive della finestra in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Il suo colpo di testa ha permesso alla Lazio di sbancare Udine e proseguire a punteggio pieno nel suo cammino. Gli altri arrivati nella sponda biancoceleste della Capitale dal post-Mantova in poi (Pinamonti e Sutalo, oltre all'appena ufficializzato Diogo Leite) devono invece ancora ritagliarsi il loro posto al sole, ma se il buongiorno si vede dal mattino, si può dire che quest'estate la Lazio abbia saputo come trarre il massimo profitto da un mercato a saldo zero, con enormi limitazioni di spesa.