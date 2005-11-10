Lazio, torna di moda Icardi. L'agente: "Opzione sulla quale stiamo ragionando"

A 24 ore dal gong, Mauro Icardi è ancora senza squadra. L'argentino, terminato il contratto con il Galatasaray, vorrebbe fare ritorno in Italia. E torna nuovamente di moda l'opzione Lazio, che l'argentino aveva nelle settimane scorse rifiutato, portando i biancocelesti a optare per Pinamonti.

L'agente di Icardi: "C'è un corteggiamento serrato da parte della Lazio"

In merito è intervenuto l'agente del giocatore, Letterio Pino, che ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza". E sulla possibilità legata a un trasferimento alla Lazio conferma: "C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando".

Con le cessioni di Ratkov e Dia, la Lazio in questo istante si ritrova col solo Pinamonti davanti, più Noslin che è più un jolly offensivo che una vera e propria prima punta. Ricordiamo che, in quanto svincolato, Icardi può trasferirsi anche dopo il 1° settembre.