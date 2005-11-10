TMW Il Torino accelera per riprendere Mandragora: si prova a chiudere con la Fiorentina

Nonostante le tante operazioni, sia in entrata che in uscita, la Fiorentina non ha ancora intenzione di fermarsi e si prenderà queste ultime 24 ore per sistemare gli ultimi dettagli della rosa.

Se in entrata è ormai fatta per l'arrivo dal Leeds United di Wilfried Gnonto, in uscita un nome da tenere sempre sott'occhio è quello di Rolando Mandragora. Secondo quanto infatti appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Torino sarebbe pronto ad un'importante accelerata per riportare in granata il centrocampista per provare a chiudere.