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Il Torino accelera per riprendere Mandragora: si prova a chiudere con la Fiorentina
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Nonostante le tante operazioni, sia in entrata che in uscita, la Fiorentina non ha ancora intenzione di fermarsi e si prenderà queste ultime 24 ore per sistemare gli ultimi dettagli della rosa.
Se in entrata è ormai fatta per l'arrivo dal Leeds United di Wilfried Gnonto, in uscita un nome da tenere sempre sott'occhio è quello di Rolando Mandragora. Secondo quanto infatti appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Torino sarebbe pronto ad un'importante accelerata per riportare in granata il centrocampista per provare a chiudere.
Fonte Niccolò Ceccarini
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