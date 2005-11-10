Zaccagni accoglie Frattesi: "Conosceva già il pianeta Lazio, si è ambientato in pochi minuti"

L'attaccante biancoceleste ha presentato la sfida di Coppa Italia contro il Mantova e parlato anche del nuovo acquisto Frattesi.

Intervistato da Lazio Style Channel, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha presentato la sfida di Coppa Italia col Mantova, in programma alle 21.15 all'Olimpico e valida per i trentaduesimi di finale della competizione. Di seguito le sue dichiarazioni principali.

Le parole del capitano della Lazio

"Siamo carichi di iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie. Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi. Io sono in un buonissimo momento, sono contento, ho fatto un'ottima preparazione e sono contento. Sta aumentando il mio stato fisico, sono carico", ha esordito Zaccagni.

Sul nuovo acquisto Frattesi, il fantasista della Lazio ha poi aggiunto: "Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l'ha percepito subito".