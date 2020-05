Le grandi trattative dell’Udinese – La Stella nera Appiah viene acquistata sul campo

vedi letture

L’Udinese negli ultimi venticinque anni si è distinta come società capace di scovare talenti nascosti in giro per il mondo, facendoli crescere e maturare, per poi riuscire a rivenderli a cifre importanti. Questo ha consentito ai bianconeri una crescita lenta e costante. Spesso le trattative per questi ragazzi sono tenute nella più stretta riservatezza, perché è un attimo farsi soffiare l’affare da una concorrenza sempre più agguerrita.

Ecco dunque che i dettagli dell’approdo di alcuni ragazzi emergono solo molti anni dopo. È il caso per esempio di Stephen Appiah, uno dei giocatori più importanti che siano stati sfornati dalla scuola ghanese. Il centrocampista è diventato anche capitano del Ghana, con il culmine della carriera con i club arrivato con le 48 partite giocate per la Juventus. Ha potuto sollevare anche il trofeo di ben due Scudetti, quello revocato con la Vecchia Signora e quello della Turchia con il Fenerbahce. L’approdo all’Udinese dicevamo. È stato negli scorsi giorni Alberto Zaccheroni a rivelare come il ragazzo sia stato tesserato, parlandone in una lunga intervista a tuttoudinese.it. Il mister aveva bisogno di giocatori per un’amichevole estiva, sia la Primavera che gli Allievi si trovavano in quel momento a un torneo giovanile. La dirigenza allora gli parlò di questo ragazzo di sedici anni che stava per chiudere un provino ed era quasi in partenza. Venne trattenuto un giorno in più per poter far numero. Zac si avvalse di Gargo per comunicare con il giovanissimo di Appiah, scoprendo che era un trequartista. Nell’ultima mezz’ora del match c’è bisogno di un volante di centrocampo e viene fatto entrare Stephen per sopperire all’assenza di alternative. Il primo controllo è di interno, sontuoso, con una precisa apertura sulla fascia opposta. Poi con un filtrante dalla metà campo, Amoroso viene messo a tu per tu con il portiere. Infine un bolide dalla distanza del ragazzino fa tremare l’incrocio dei pali.

Non servono molte altre cose per convincere il tecnico: il ragazzo deve restare all’Udinese. Così sarà, Appiah diventerà un perno del centrocampo friulano dopo un anno di apprendistato, approdando poi al Parma, che era ancora stabilmente nella parte altissima della classifica italiana. Uno dei casi in cui la trattativa non è stata fatta nelle stanze d’albergo, ma direttamente in campo… e il rettangolo verde diede il suo parere.