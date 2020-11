Le eurorivali della Juve - Barça vince ma è 8° e perde Ansu Fati. Ferencvaros sempre più leader

Vittoria per 3-0 del Ferencvaros, prossimo avversario della Juventus in Champions League il 24 novembre, nella gara giocata ieri in campionato contro il Mezökövesdi – Zsóry. A decidere il match sono state le reti di Nguen al 15', Boli al 20' e Uzun al 46'. Dopo otto giornate, la squadra di mister Rebrov è così prima in classifica a quota 20 lunghezze, con due punti di vantaggio (e anche due partite in meno) rispetto al Paksi Sportegyesület secondo.

Sabato il Barcellona aveva fatto ancora meglio, battendo per 5-2 il Betis grazie ai gol di Dembelé al 22', Griezmann al 49', Messi al 61' e all'82' e Pedro Gonzalez Lopez al 90'. La classifica dei blaugrana resta però deficitaria, con l'attuale ottavo posto a quota 11 punti (e due partite in meno delle altre). Tuttavia, la notizia peggiore del week-end è stata sicuramente il grave infortunio del gioiellino Ansu Fati, che ha riportato una lesione del menisco interno e proprio oggi sarà operato finendo in infermeria per mesi.

Brutta domenica, infine, per la Dinamo Kiev, sconfitta 3-0 in casa dallo Shakhtar nel nono turno di Prem'er-Liha ucraina. I biancazzurri restano sì in vetta alla classifica con 20 punti, ma gli arancioneri di mister Luis Castro ora sono a -1.