Le pagelle del Bayer Leverkusen - Hradecky tiene a galla i suoi, in ombra Diaby e Hlozek

Risultato finale: Roma-Bayer Leverkusen 1-0

Hradecky - Il migliore dei suoi. Viene chiamato in causa una volta sola nel primo tempo, ovvero quando si oppone alla grande al colpo di testa di Ibanez. Si ripete nella ripresa su Abraham, ma si arrende sul successivo tapin di Bove.

Kossounou 6 - Prima mezz'ora di buona copertura della sua zona di competenza. Abbandona il match già nel primo tempo per un problema fisico. Dal 35' Bakker 6 - Si posiziona nel ruolo di esterno offensivo, giocando in modo ordinato e non eccedendo mai sul piano offensivo.

Tah 6 - Torreggia a centro area, garantendo la necessaria protezione a Hradecky quando la Roma mette qualche pallone in area. Qualche sofferenza in più dopo l'intervallo.

Tapsoba 6 - Buona gara da braccetto della retroguardia, prima a sinistra e poi a destra. Non commette errori particolarmente gravi a livello difensivo.

Frimpong 5,5 - Soffre l'intraprendenza di Spinazzola dalla sua parte, lasciandoselo sfuggire in più occasioni. Pochissime, invece, le folate offensive. Nel finale, sfiora anche il pari.

Palacios 6 - Meno impattante rispetto al compagno di mediana, ma comunque autore di una prova sufficiente.

Andrich 6 - Ha la prima occasione dopo pochi secondi, poi garantisce grande sostanza in mezzo al campo. Dal 92' Amiri sv.

Hincapie 6 - Parte da esterno sinistro garantendo una buona spinta, per poi arretrare nel trio difensivo dopo l'infortunio di Kossounou.

Diaby 5 - Pochi spunti sul fronte destro dell'attacco da parte sua. Prestazione decisamente negativa. Dal 72' Adli 5,5 - Finale di gara non esaltante da parte sua, con poche giocate degne di nota.

Hlozek 5 - Qualche sponda per i compagni, in una gara in cui però non viene rifornito con la necessaria continuità e ha la peggio contro i centrali avversari. Dal 72' Azmoun 5,5 - Entra per dare maggiore peso all'attacco, ma non riesce nel suo intento.

Wirtz 5,5 - Parte con un ottimo piglio, andando anche vicino al gol. Contenuto sempre meglio dalla difesa romanista, ma figura comunque come il meno negativo dell'attacco tedesco.

Xabi Alonso 5,5 - Buon approccio da parte della sua squadra e finale arrembante. In mezzo, meno determinazione messa in campo rispetto alla Roma e sconfitta quindi meritata.