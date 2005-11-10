Via dalla Juve, Di Gregorio: "Grande volontà del Bournemouth di avermi. Qui livello alto"

Michele Di Gregorio ha lasciato la Juventus e firmato con il Bournemouth in prestito. Le prime dichiarazioni del portiere italiano

Due stagioni in bianconero, poi l'estate turbolenta, la scelta di dissociarsi dalle parole dell'agente per il "trattamento" ricevuto dalla Juventus e l'addio conseguente: Michele Di Gregorio riparte dalla Premier League e dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. L'ufficialità è arrivata da entrambi i club, dopo che il portiere 29enne ha lasciato Torino e l'Italia dall'aeroporto di Caselle per raggiungere le Cherries.

Prime parole

A seguito della firma e dell'annuncio del club inglese, il giocatore ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Sono felicissimo di essere qui. È un momento fondamentale della mia carriera ed è per questo che ritengo che la scelta di venire a Bournemouth sia stata quella giusta", ha esordito. "Ho percepito la grande volontà del club di avermi qui e l'ambizione di continuare a crescere per raggiungere traguardi importanti. La Premier League è il campionato più bello del mondo: per me è un onore essere qui e avere l'opportunità di confrontarmi a un livello così alto".

Preso il secondo portiere

La Juventus nel frattempo si è già consolata con Vicario e ha sigillato l'affare per il secondo portiere: sarà Kamil Grabara, portiere polacco che ha collezionato 37 presenze con la maglia del Wolsfburg in tutte le competizioni subendo 71 gol. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro.