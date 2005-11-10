Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Via dalla Juve, Di Gregorio: "Grande volontà del Bournemouth di avermi. Qui livello alto"

Via dalla Juve, Di Gregorio: "Grande volontà del Bournemouth di avermi. Qui livello alto" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:50Serie A
Michele Di Gregorio ha lasciato la Juventus e firmato con il Bournemouth in prestito. Le prime dichiarazioni del portiere italiano

Due stagioni in bianconero, poi l'estate turbolenta, la scelta di dissociarsi dalle parole dell'agente per il "trattamento" ricevuto dalla Juventus e l'addio conseguente: Michele Di Gregorio riparte dalla Premier League e dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. L'ufficialità è arrivata da entrambi i club, dopo che il portiere 29enne ha lasciato Torino e l'Italia dall'aeroporto di Caselle per raggiungere le Cherries.

Prime parole

A seguito della firma e dell'annuncio del club inglese, il giocatore ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Sono felicissimo di essere qui. È un momento fondamentale della mia carriera ed è per questo che ritengo che la scelta di venire a Bournemouth sia stata quella giusta", ha esordito. "Ho percepito la grande volontà del club di avermi qui e l'ambizione di continuare a crescere per raggiungere traguardi importanti. La Premier League è il campionato più bello del mondo: per me è un onore essere qui e avere l'opportunità di confrontarmi a un livello così alto".

Preso il secondo portiere

La Juventus nel frattempo si è già consolata con Vicario e ha sigillato l'affare per il secondo portiere: sarà Kamil Grabara, portiere polacco che ha collezionato 37 presenze con la maglia del Wolsfburg in tutte le competizioni subendo 71 gol. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per un totale di 12 milioni di euro.

Tutta la Serie A e la Serie B a 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!

Articoli correlati

Immagine news 1
Bournemouth, Pinto: "Di Gregorio portiere eccellente, lo ha dimostrato. Grande innesto"
Immagine news 2
Con Di Gregorio le cessioni in prestito della Juve salgono a quattro. Per un incasso...
Immagine news 3
Di Gregorio al Bournemouth, il comunicato con le cifre: ecco quanto può incassare la Juventus

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:35 Serie A
Con Di Gregorio le cessioni in prestito della Juve salgono a quattro. Per un incasso...
Immagine news 2
12:25 Serie A
Torino, sirene dalla Scozia per Gineitis: il Celtic monitora il centrocampista granata
Immagine news 3
12:22 Serie A
Di Livio: "Juventus, mi aspetto di più da tutta la squadra. Kessié è da prendere subito"
Immagine news 4
12:15 Serie ATMW
TMWOosterwolde è atterrato a Roma: sorrisi e selfie con i tifosi, ora le visite mediche
Immagine news 5
12:13 Serie ATMW
TMWFrosinone, Ndoye in uscita: possibili offerte dall'Italia, ma intanto ci sono tre opzioni estere
Immagine news 6
12:05 Serie ATMW
TMWMilan, sette esuberi da piazzare in una settimana. E poi c'è il caso Rafael Leao
Immagine news 7
11:50 Serie A
Via dalla Juve, Di Gregorio: "Grande volontà del Bournemouth di avermi. Qui livello alto"
Immagine news 8
11:47 Serie AUfficiale
UfficialeDi Gregorio al Bournemouth, il comunicato con le cifre: ecco quanto può incassare la Juventus
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Juventus s'è incartata sulle due trattative più importanti dell'estate e Spalletti ha svestito i panni del tecnico aziendalista. Per 'travestirsi' da Antonio Conte
Primo piano
Immagine top news n.0 Oosterwolde è atterrato a Roma: sorrisi e selfie con i tifosi, ora le visite mediche
Immagine top news n.1 Di Gregorio al Bournemouth, il comunicato con le cifre: ecco quanto può incassare la Juventus
Immagine top news n.2 Ore calde in casa Sassuolo: Pinamonti out, oggi giornata decisiva per Esposito (e Belghali)
Immagine top news n.3 Ma quanto vale Donyell Malen? La Roma due mesi fa l'ha riscattato per 25 milioni
Immagine top news n.4 Non è il 3-5-2 di Inzaghi: l'Inter di Chivu ora cambia pelle. Con protagonisti inattesi
Immagine top news n.5 Atalanta, per Rowe ci sono diversi ostacoli. Resiste il nome di Noa Lang come alternativa
Immagine top news n.6 Ansia Juve, Yildiz a rischio lungo stop: oggi la decisione
Immagine top news n.7 La Juventus ha trovato anche il secondo portiere. Ma ora deve fare i conti col problema Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Leao mai così lontano dal Milan, ora si cerca il numero 10 del futuro. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pinamonti e Kean, ore decisive. Ma il valzer dei 9 riguarda anche le big: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'autogol di Spalletti su Kolo Muani: l'attacco alle caratteristiche del 9 che ha voluto
Immagine news podcast n.3 Dove osano gli Aquilani: come è cambiato il Sassuolo nell'estate dell'anno zero
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come giocherà il nuovo Como di Cesc Fabregas
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giuste le parole post gara di Spalletti su Kolo Muani? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Orlando sulla Juventus: “Kolo Muani abbasserà la testa, Luiz mi è piaciuto”
Immagine news Serie A n.3 Garbo su Kolo Muani: “Perché la Juventus lo ha ripreso? Non è un centravanti”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bournemouth, Pinto: "Di Gregorio portiere eccellente, lo ha dimostrato. Grande innesto"
Immagine news Serie A n.2 Con Di Gregorio le cessioni in prestito della Juve salgono a quattro. Per un incasso...
Immagine news Serie A n.3 Torino, sirene dalla Scozia per Gineitis: il Celtic monitora il centrocampista granata
Immagine news Serie A n.4 Di Livio: "Juventus, mi aspetto di più da tutta la squadra. Kessié è da prendere subito"
Immagine news Serie A n.5 Oosterwolde è atterrato a Roma: sorrisi e selfie con i tifosi, ora le visite mediche
Immagine news Serie A n.6 Frosinone, Ndoye in uscita: possibili offerte dall'Italia, ma intanto ci sono tre opzioni estere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, ecco Dalla Vecchia dal Torino: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto
Immagine news Serie B n.2 Palermo, dopo l'addio di Brunori è caccia a una punta: Gabrielloni del Como in pole
Immagine news Serie B n.3 Ascoli, blitz per Brunori: l’attaccante arriva in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, per la porta spunta anche Cerofolini. E Imperiale può andare al Catanzaro
Immagine news Serie B n.5 Primo contratto pro per Diarra: ha firmato un annuale con opzione con il Modena
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, oggi è il giorno di Di Nardo: verrà perfezionata l'operazione con il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Da ex attaccante...ad attaccante. Ginestra promuove Coda: "Colpo top del Catania"
Immagine news Serie C n.2 Renate, c'è il ritorno dell'esterno Gobbo: arriva in prestito dall'Atalanta
Immagine news Serie C n.3 La Gumina risolve con la Sampdoria e si accasa a Salerno: contratto biennale
Immagine news Serie C n.4 Si chiude la 1ª giornata di Serie C: ecco la prima bozza della classifica marcatori
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, ecco Pieraccini: arriva in prestito con diritto di opzione dal Cesena
Immagine news Serie C n.6 Torres, Sanat vittima di un affaticamento muscolare. Lunghi si allena tra campo e palestra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, Gasperini contro Grosso: subito un test tra due squadre rinnovate
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Milan, precedenti ricchi di gol: Simeone e Ramos osservati speciali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, in vista della Champions tornano Brighton e Salvai. Cambiaghi verso l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Una squadra lituana invita Ted Lasso ad allenare: "Metti alla prova il mantra 'Believe'"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo Dragoni è Caruso a illuminare il mercato: prima italiana al Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Arianna Caruso è una nuova giocatrice del Real Madrid: contratto fino al 2030
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, report medico: si fermano quattro calciatrici
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup: fra le big stecca solo la Fiorentina nella prima giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luglio 1969, terremoto in Serie A, Boninsegna fa l'Inter grande, il Cagliari diventa una corazzata con Domenghini! Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Alajbegovic, Mastantuono, Nico Paz: ma sta cambiando il vento?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 25 agosto 1996, Batistuta vince la Supercoppa quasi da solo. Urlando "Irina te amo"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Roma Mora
Newsticker
22/08 Calcio, torna il campionato: l’Inter resta favorita, dietro tutto è possibile
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
21/08 Sinner rinuncia agli Us Open. Alcaraz regolarmente al via
17/08 La Fifa licenzia il direttore operativo Lamour: aveva criticato Infantino
08/08 Telegraph, Infantino fece pagare da Uefa ricca buonuscita alla sua amante