Le pagelle del Napoli - Iradiddio Osimhen, Lobotka risolutore. Altro show del mago Kvara

Risultato finale: Sassuolo-Napoli 0-2

Meret 6,5 - I tiri del Sassuolo non sono irresistibili, ma le mani deve comunque mettercele. Chiude con due parate e sale a quota 11 clean sheet in campionatomeglio di chiunque altro.

Di Lorenzo 6 - Ha un cliente scomodo come Laurienté: inizialmente ne soffre la velocità, poi gli prende le misure. E non manca mai nell'accompagnare l'azione in attacco, buttandosi anche nell'area di rigore del Sassuolo.

Rrahmani 6,5 - Numero di palloni recuperati: sette. Numero di passaggi completati: 92, con il 94% di precisione. Aggiungiamoci il lancio che gli vale l'assist per il 2-0 di Osimhen e ne viene fuori un'altra prova più che sufficiente.

Kim 7 - E' come al solito impeccabile. Provvidenziale il tocco in avanti dopo il palo di Laurienté. Ci mette anche tante palle sradicate dai piedi dei neroverdi in alto, ringhiando sulle loro caviglie, suscitando più volte il boato del pubblico di fede azzurra.

Mathias Olivera 6,5 - Chance dall'inizio sfruttata appieno. Dribbling, sostegno costante a Kvara sulla catena di sinistra. Ma dimostra soprattutto di essere cresciuto parecchio difensivamente rispetto alle prime uscite.

Zambo Anguissa 6 - Spalletti lo vede un po' fuori giri, lontano dal gioco, e gli chiede calma. In effetti, un po' più frenetico del normale lo è. Certo, un paio di pezze le mette e per questo la prova è sufficiente, ma di certo non è la sua versione migliore. Dal 78' Ndombele s.v.

Lobotka 7 - Sempre al posto giusto, al momento giusto. Scioglie anche le matasse più ingarbugliate, come dopo il palo del Sassuolo, recuperando una serie infinita di palloni. La sensazione è che se lo mettessimo dinanzi alla congettura di Riemann, uno dei più grandi problemi matematici ancora irrisolti, riuscirebbe a risolvere pure quella.

Elmas 6,5 - Sulla Treccani, alla voce 'jolly' presto potrebbe esserci una sua foto. Dove lo metti metti sta bene. Cambia tre ruoli in una sola gara e li interpreta tutti con abnegazione. Dall'85' Zerbin s.v.

Politano 6,5 - Torna titolare dopo quattro partite di fila in panchina e si mette al servizio della squadra. Non calcia in porta, ma crossa parecchio e ricama per i compagni. Dal 58' Zielinski 6 - Quando entra il Napoli si mette in gestione e lui dà il suo contributo con il solito palleggio elegante.

Osimhen 7,5 - Devastante. Implacabile. Irriducibile. Spietato. Abbiamo terminato gli aggettivi. Anzi, imprendibile, forse questo è il migliore: i centrali del Sassuolo non lo tengono mai. Mezzo punto in meno rispetto a Kvara perché lui stavolta spreca anche un'occasione d'oro, ma rimane un'iradiddio. Dall'85' Simeone s.v.

Kvaratskhelia 8 - Il gol è da stropicciarsi gli occhi: una discesa alla Alberto Tomba o, se volete, alla George Best, col solito dribbling funambolico che nell'occasione siede ben tre avversari. Tutto il resto invece è da mago: quando ce l'ha lui, la palla scompare e poi riappare; e tira fuori sempre il coniglio dal cilindro. Dal 78' Lozano s.v.

Luciano Spalletti 7,5 - Nel giorno in cui fa mille panchine in carriera, il suo Napoli va ancora a mille. Si prende il lusso di cambiare tre uomini e non ne risente. Il sodalizio partenopeo è il solito mix di intensità, fisicità e bel gioco. E poi ha quei due fenomeni là davanti che rendono tutto più facile. Quarta vittoria consecutiva in trasferta, tutti con rete inviolato: da quando c'è lui in panchina nessuna squadra fa meglio di quell'azzurra nei Top 5 campionati in Europa.