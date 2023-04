Le pagelle della Fiorentina - Castrovilli da biliardo, Jovic fa assist. Prime gioie Dodo e Terzic

Risultato: Fiorentina - Sampdoria 5-0

Cerofolini 6 - Doppia emozione, è all'esordio sia in Serie A che con la Fiorentina in generale. Leris gli scalda i guantoni a metà primo tempo, all'intervallo finisce il lavoro per lui.

Dodo 7 - Sfoggia un look inconsueto con capelli viola in pendant con la divisa, propiziatorio per la prima rete da quando è a Firenze. Inevitabile la standing ovation quando deve uscire. Dal 71' Venuti 6 - Prendere efficacemente il posto di questo Dodo non è affare per tutti, mettersi con attenzione a presidiare la corsia è invece questione più agevole.

Milenkovic 6 - Un po' sorpreso nelle prime fasi della partita, quando la Samp sembra avere qualche idea offensiva. Poi i blucerchiati scompaiono dal campo e la strada va in discesa.

Ranieri 6,5 - Se in estate era un mistero la sua permanenza, ha saputo giustificarla eccome quando è stato chiamato da Italiano. Succede anche stavolta, partecipa pure al 2-0.

Biraghi 6,5 - Il capitano della Fiorentina ha dovuto sfidare più di una critica negli ultimi mesi, cementifica il suo status centrale con il dodicesimo assist della sua stagione. Dall'86' Terzic 6,5 - Ha poco tempo per incidere sulla partita, con una Sampdoria a terra però ci riesce. Eccome: suo il gol del 5-0, primo centro da quando è a Firenze.

Amrabat 6,5 - Tanta solidità nell'interpretazione del suo ruolo, abbina una regia elementare ma pulita a una fase di non possesso da diavoletto. Lui poi a far correre Kouame sul poker.

Duncan 7 - Ritorna nell'undici titolare dopo diverso tempo dall'ultima volta, lo fa mostrando la fame di riconquistarsi il posto. Tanta quantità coronata dal gol del 3-0 che chiude tutto.

Gonzalez 6 - Non sembra nelle migliori condizioni fisiche, forse un po' di riposo gli avrebbe giovato. Si risparmia alcune rincorse se stremato, ma la sua uscita è salutata dagli applausi. Dal 70' Kouame 7 - Consolida la gioia di Monza trovando il secondo centro consecutivo in campionato al termine di uno scatto forsennato, da fuga per la vittoria.

Castrovili 7 - Pasticcia in parte in avvio, ma è chiaro che ha come obiettivo il gol. Un paio di prove generali, poi piega Ravaglia nel modo più difficile, con un colpo da biliardo. Dal 78' Bianco sv.

Sottil 5,5 - Spera di tornare al gol anche in campionato, viene più coinvolto dai compagni rispetto a Gonzalez ma manca di precisione e idee per l'ultima giocata. Non arriva al sei. Dal 78' Saponara sv.

Jovic 6,5 - Davanti forse all'ultima grande occasione che Italiano potrà dargli, risponde male nel primo tempo. Poi però nel secondo c'è la sua firma con due assist... E mezzo.

Vincenzo Italiano 7 - Individua la Samp come partita giusta per operare rotazioni più pesanti: la Fiorentina paga forse i troppi cambi in avvio, ma una volta rodata trova il vantaggio. Acquisito questo, mette fuori combattimento la Sampdoria con un secondo tempo in cui non lascia neanche le briciole ai liguri.