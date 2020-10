Le pagelle di Chiesa - Il dribbling non gli riesce. Si può dare di più, senza essere eroi

Sulla sponda bianconera di Torino in tanti sono a sperare che il Federico Chiesa acquistato al fotofinish del mercato dalla Fiorentina non sia quello visto in Nazionale. Dopo la prestazione negativa contro la Polonia l'ex Fiorentina si è ripetuto anche contro l'Olanda. Praticamente tutti d'accordo i media che hanno stilato le pagelle sull'esterno. TMW evidenzia come sulla prestazione di Chiesa incida la qualità del centrale del Manchester City Nathan Ake, suo diretto avversario, mentre il Corriere dello Sport nel motivare il 4,5 in pagella scrive: "Si merita i molti rimproveri di Mancini". Citazioni canore, invece, per il Corriere della Sera che dà 5 in pagella al figlio d'arte e commenta con un "si può dare di più, senza essere eroi". "Il dribbling non gli riesce più - scrive La Gazzetta dello Sport . E' un istintivo e se si deprime, va un po' fuori giri".

Sorprende, infine, Tuttosport che al neo juventino assegna 6,5 in pagella evidenziando il lavoro in occasione del via all'azione che porta al gol di Pellegrini.

LE PAGELLE DI FEDERICO CHIESA

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5