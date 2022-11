Le pagelle di Osimhen: risucchiato dai due centrali. Non tira mai. Poche le palle giocabili

vedi letture

Non è stata una serata semplice quella di Victor Osimhen a Liverpool. Il centravanti del Napoli non riesce, infatti, praticamente mai ad incidere. "Risucchiato dai due centrali. Si sgomita, sbraccia, si abbassa, scatta, ma non trova mai lo spazio giusto" scrive TMW nel motivare il 5,5 in pagella, così come La Gazzetta dello Sport a corredo del 5 scrive: "Non tira mai". "Non è come l'andata e lo si capisce subito" commenta, invece, il Corriere dello Sport. Il perché lo riporta Tuttosport: "Van Dijk riesce a non farlo respirare". Sufficienza per Il Mattino che lo motiva così: "Gli arrivano appoggi scomodi e poche palle filtranti per poter esibire la sua forza".

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 6