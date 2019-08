Lecce, incontro col Sassuolo in agenda. Si sblocca il mercato in uscita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Può essere la settimana giusta in casa Lecce per definire quasi totalmente l'organico a disposizione di Fabio Liverani. Tra oggi e domani è previsto, infatti, un incontro con il Sassuolo per provare a chiudere la maxi operazione che vedrebbe Babacar, Dell'Orco e Goldaniga trasferirsi nel Salento. Nelle ultime ore, per l'attaccante, si sarebbe inserito anche il Genoa: sul piatto i liguri mettono Kouamé, un profilo che da tempo piace a Roberto De Zerbi.

Intanto è praticamente sfumata la pista Yilmaz dopo il secondo infortunio del calciatore turco. E considerato che il direttore sportivo Mauro Meluso vorrebbe regalare almeno altri due attaccanti al proprio allenatore, da venerdì scorso sembrerebbe essersi riaccesa l'idea Diego Farias: l'argentino resta in uscita dal Cagliari e valuta un po' tutte le offerte arrivate, per scegliere un progetto che possa garantirgli un posto da titolare.

Si sblocca anche la situazione cessioni. Francesco Cosenza piace al ds del Cosenza Stefano Trinchera, Saraniti nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto triennale con il Bisceglie. Ai nerazzurri anche il centrocampista Linas Megelaitis. Non trova riscontri, infine, l'ipotesi di uno scambio di portieri con il Frosinone (Bardi a Lecce, Vigorito ai ciociari).