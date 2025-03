Lecce-Roma, i convocati di Giampaolo: Banda ce la fa, assente il solo Marchwinski

vedi letture

Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Roma, 30^ giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 20:45. Assente Marchwinski, alle prese con il recupero dal suo infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda il resto della squadra, sono tutti disponibili per la partita di domani, anche lo stesso Banda che nella giornata di ieri era rimasto a riposo per una contusione

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Burnete, Karlsson, Krstović, Morente, N'Dri, Pierotti, Rebić

La probabile formazione del Lecce. Il tecnico Marco Giampaolo ha ritrovato i nazionali e può contare sull’intero gruppo a sua disposizione, a eccezione del solo Marchwinski. Nel tradizionale 4-3-3 scenderanno in campo Falcone fra i pali, con la retroguardia composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. Salgono però anche le quotazioni di Gaspar, che può insidiare Jean. In mezzo al campo il terzetto dovrebbe essere quello composto da Coulibaly, Pierret e Helgason, mentre in avanti spazio per Pierotti sulla destra, Krstovic al centro, e Morente in leggero vantaggio su Karlsson per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra.