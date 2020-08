Linetty al Torino. E il polacco saluta la Sampdoia sui social: "4 anni passati in famiglia"

"Da oggi sono un giocatore del Torino. Vorrei ringraziare tutti per questi 4 anni trascorsi insieme!". Inizia così il post social di Karol Linetty, da poche ora nuovo giocatore granata: "Dal primo giorno quando sono arrivato alla Sampdoria mi sono sentito qui come in casa, come in famiglia. Qui sono cresciuto tanto, come un calciatore e come un uomo. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Mi mancherai! Resterò sempre uno di voi", il messaggio rivolto ai tifosi blucerchiati.