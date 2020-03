Lippi: "Batteremo il Coronavirus all'ultimo rigore. In Cina ce l'hanno fatta, ce la faremo"

vedi letture

“Batteremo il virus all’ultimo rigore”. Parola di uno che ci ha vinto un Mondiale. Intervistato da la Repubblica, Marcello Lippi commenta l’emergenza Coronavirus, già vissuta, seppur a distanza, in Cina visto il suo rapporto con il calcio di Pechino: “Sacrosanto chiudere, qui come in Cina. Loro ce l’hanno fatta, ce la faremo anche noi”.

Il calcio si è mosso in ritardo?

“Siamo stati presi alla sprovvista, ma poi c’è stato il tempo per capire, per agire. Non è stato uno spettacolo edificante”.