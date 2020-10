live Chiesa ufficiale alla Juventus: ci sono i comunicati e i dettagli economici

Federico Chiesa è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: alla Fiorentina 10 milioni per il prestito biennale (3+7), più 40 milioni per un obbligo di riscatto condizionato e altri 10 per possibili bonus. Si conclude dunque qua il racconto live di TMW.

19.00 - Ecco il comunicato della Juve - Arrivato anche il comunicato della Juventus sull'acquisto di Federico Chiesa, con i dettagli economici dell'operazione:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede:

• L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi".

18.44 - Il comunicato della Fiorentina - Ecco come la Fiorentina ha annunciato la cessione di Chiesa alla Juventus: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale oneroso con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa alla Juventus F.C.".

18.15 - Chiesa è tornato a Coverciano - Terminate le visite mediche con la Juventus, e già arrivato anche il comunicato ufficiale del suo trasferimento, Chiesa è tornato a Coverciano, dove si trova in ritiro con la Nazionale.

18.05 - Chiesa alla Juventus: i dettagli economici - Chiesa è della Juventus, un affare chiuso con la formula del prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La Fiorentina incasserà 2 milioni per il primo anno di prestito, 8 per il secondo. L'obbligo di riscatto è fissato a 40 milioni di euro ed è legato al verificarsi di una fra le seguenti 3 condizioni: piazzamento nelle prime 4 posizioni dei bianconeri, che Chiesa giochi almeno il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti o che faccia almeno 10 gol e 10 assist nel periodo. Prima del passaggio in bianconero, Chiesa ha dovuto formalmente rinnovare il contratto coi viola.

17.43 - Ufficiale: depositato il contratto di Chiesa - La Juventus ha depositato il contratto di Federico Chiesa presso la Lega Serie A. Operazione a titolo temporaneo.

17.10 - Finite le visite mediche di Chiesa - Dopo un paio d'ore abbondanti, sono terminate le visite mediche di Federico Chiesa. Il giocatore è stato visitato alla presenza di staff della Nazionale e della Juventus. Apparso sorridente, Chiesa è stato oggetto di qualche frase non esattamente di simpatia rivolta lui da qualche tifoso presente all'esterno della struttura.

15.36 - Visite in corso. Le cifre di Chiesa - Sono in corso di svolgimento le visite mediche di rito, in una clinica specializzata nel centro di Firenze. In attesa che finiscano, ricapitoliamo le cifre dell'affare: alla Fiorentina andranno 2 milioni di euro per il primo anno di prestito e 8 per il secondo. Poi 50 milioni per il diritto di riscatto, che diventerà obbligo purché sia rispettata una delle tre condizioni pattuite (Juve tra le prime quattro, 10 gol e 10 assist, Chiesa in campo per il 60% delle gare). In più, ai viola potrebbero andare altri 10 milioni a titolo di bonus.

14.06 - Iniziano le visite - Chiesa sta iniziando in questi minuti le visite mediche di rito. Tutto pronto per il passaggio alla Juventus.

13.16 - La stoccata di Lady Antognoni - Con un lungo post Facebook, Rita Antognoni, moglie della bandiera e attuale team manager viola Giancarlo, lancia una doppia stoccata, all'indirizzo del talentoso esterno d'attacco: "Finalmente questa storia assurda è terminata. Comunque lasciatemelo dire, anche la società più importante d'Italia si è ridotta alle ultime 24 ore dopo due anni di flirt e strizzatine di occhio. Mi riviene in mente quella sera che Melloni chiamò per sapere se Giancarlo accettava di passare alla Juve, l'avvocato lo voleva fortissimamente e sul piatto per lui avrebbe messo davvero tanto, ma lui non accettò voleva soltanto rimanere a Firenze".

10.55 - Prima il rinnovo, poi le visite - A breve, l'attaccante firmerà il nuovo contratto con la Fiorentina, necessario per il passaggio in prestito biennale alla Juventus. Poi, le visite mediche: data la situazione sanitaria e la necessità di raggiungere a breve l'Italia a Coverciano, le sosterrà nel capoluogo toscano e non a Torino.

08.29 - Juve-Chiesa, il contratto - Questa sarà la giornata dell'addio ufficiale di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il figlio d'arte saluterà i viola per accasarsi alla Juventus: operazione in prestito biennale con diritto di riscatto. Per la fumata bianca manca solo il rinnovo fra l'attaccante e la società di Rocco Commisso per permettere il prestito di due anni. Sul fronte dell'ingaggio, intanti, tutto definito: Chiesa Jr firmerà un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

00.14 - Risolti anche gli ultimi ostacoli - Chiesa e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con i viola. Un passaggio fondamentale, perché ora il giocatore potrà legarsi alla Juventus.

23.58 - I dettagli dell'accordo - La formula sulla quale Juve e Fiorentina hanno trovato l'intesa è molto particolare: in totale, Chiesa sarà pagato 50 milioni di euro. Si parte da un prestito biennale, poi c'è l'obbligo di riscatto a determinate condizioni: qui tutti i dettagli.

23.45 - Domattina possibili visite mediche - È tutto pronto per il passaggio di rito: lo staff sanitario bianconero è stato preallertato, già domattina (il mercato chiude alle 20) l'esterno in arrivo da Firenze dovrebbe fare le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con la Vecchia Signora.