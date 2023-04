live Dionisi: "Merito del Sassuolo non demerito della Juve. Consigli? Tutto torna"

20.10 - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia per commentare la vittoria dei neroverdi sulla Juventus.

20.27 - Inizia la conferenza stampa.

La sostituzione di Pinamonti con Defrel: i motivi. Si aspettava una Juve così in difficoltà?

"Credo che oggi ci sia tanto merito dei ragazzi perché hanno fatto una fase difensiva incredibile. Siamo stati bravi a verticalizzare perché sapevamo che la Juve avrebbe concesso e così è stato, poi abbiamo sbagliato l'ultima scelta diverse volte. La sostituzione di Pinamonti, avevo un giocatore che merita di giocare, ne avevo tanti, e secondo me era un momento opportuno, volevo un attacco diverso e ho messo Greg che è un giocatore affidabile sempre".

Il pubblico si è schierato con Consigli: quanto conta?

"Tutto torna. Se siamo prestativi, se ci crediamo, Poi nel mezzo c'è una prestazione corale, di squadra, importante. Sarebbe un peccato se qualcuno di voi non renda merito al Sassuolo parlando di una Juve poco efficace. La Juve è forte, il Sassuolo ha fatto molto bene in fase difensiva e le due ciliegine sono state il gol di Defrel e la parata di Consigli, di questo sono molto molto contento".

Ammazza-grandi: quanto ci stai prendendo gusto? Questa è la settimana dell'incontro?

"Era meglio se mi facevi una domanda sola (ride, ndr). Voi date risalto all'allenatore ma l'allenatore non batte nessuno. Ci siamo tolte delle soddisfazioni e mi piacerebbe continuare. Ovvio che battere la Juve dà entusiasmo, visibilità, speriamo non ci tolga. Quest'anno ho molta fiducia nella squadra perché gli atteggiamenti sono migliorati e dobbiamo perseverare. Futuro? Su questo credo che debba rispondere la società. Io ho un buon rapporto, sono quello che vedete. I matrimoni si fanno in due, tempo al tempo. Quello più importante di matrimonio l'ho già fatto, credo si siano già espressi i dirigenti su questo".

La superiorità nel gioco ti dà più soddisfazione? I 40 punti di quest'anno valgono ancora di più viste le cessioni?

"Questi 40 punti valgono tanto, è giusto fare paragoni per voi addetti ai lavori, io cerco di mettere benzina nel motore della squadra e in settimana ho ricordato questa cosa, che abbiamo perso occasione di pareggiare il punteggio dell'anno scorso con la vittoria di Verona che avremmo meritato. Allegri ha detto che il calcio lo ha inventato il diavolo ed è così, oggi 40 punti sono tanti e dobbiamo continuare a toglierci delle soddisfazioni, dobbiamo provarci. Mi dà soddisfazione il coraggio avuto senza palla, l'ordine, l'equilibrio, l'attenzione sulle palle inattive e l'atteggiamento è stato giusto, la volontà c'era e la fase di non possesso è stata ottima. Abbiamo fatto quello che dovevamo, potevamo far meglio, forse sì ma davanti avevamo la Juve".

In casa è la gioia più grande da quando è qui? Vi incrociate mai con la Reggiana? Tenete al primato regionale?

"Bologna? Ogni campionato ha un inizio e una fine, noi abbiamo avuto defezioni che credo non abbia avuto nessuno. I ragazzi si sono rimboccati le maniche, noi facciamo la corsa su noi stessi per ottenere il massimo da noi. La Reggiana? Faccio i complimenti per la promozione in B, giochiamo nello stesso stadio e mi fermo perché c'è già troppa polemica. La più grande gioia in casa qui? Le vittorie per me sono tutte uguali, ce ne sono state tante di emozioni, positive e negative. Oggi è una bella soddisfazione aver battuto la Juve".

Speranze di Europa dopo oggi? Frattesi è da Juve?

"Per l'Europa ho già risposto, noi facciamo la corsa su noi stessi e sappiamo riconoscere quando abbiamo fatto il massimo o potevamo fare di più, poi ci sono squadre più attrezzate di noi. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi perché le vittorie aiutano ad alimentare questa cosa. Davide ha fatto bene oggi, ad oggi lui deve fare bene con il Sassuolo, poi si meriterà altri palcoscenici non sta a me dirlo. Sa fare entrambe le fasi, sa entrare in area come pochi, sa giocare con entrambi i piedi, la cosa più bella che ha fatto oggi è il recupero nel secondo tempo perché ha messo le sue qualità al servizio della squadra e questo per me è un successo. Spero continui, come tutta la squadra, poi a fine stagione si tirerà una riga".

20.38 - Termina la conferenza stampa.