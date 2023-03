live Fiorentina, Italiano: "Grandissima prestazione di tutti, ora basta montagne russe"

23.00 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta in sala stampa il 2-0 sul Milan.

23.28 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto è stata corale la vittoria?

"Sottolineerei la grandissima prestazione da parte di tutti. Sono andati tutti oltre il loro livello, con pochi errori e senza superficialità: se metti dentro questi dettagli porti a casa la vittoria. Siamo riusciti a fare altri tre punti e abbiamo dato valore a quelli di Verona. Ho visto tanti in grande crescita, tra cui Cabral che ho preferito a Jovic perché ha segnato con continuità, poi però Luka subentra e fa gol, significa che stiamo maturando. Questa mentalità può farci togliere soddisfazioni".

Tornando all'andata di novembre, rivede i livelli pre-sosta? Il buio è finito?

"Sto sul presente, sul momento dei ragazzi. Stanno crescendo di condizione, guardate Dodo. Dopo tanti mesi di inattività non è facile cambiare paese e metodo, amalgamarsi con la novità. Iniziamo a mettere dentro aspetti che fanno sbloccare e vincere le partite, vedi le giocate di Ikone mancate in altre partite in cui magari avevamo comunque il predominio. Cresciamo anche fisicamente e mi piace da impazzire chi è decisivo quando subentra. Continuando così in questi tre mesi possiamo dire la nostra. Sulle montagne russe sappiamo starci ma speriamo di scacciare il trend".

Quanto ha da dire il campionato?

"Nelle partite con le grandi c'è sempre un attenzione particolare, si dice che si preparano da sole. I ragazzi sanno che se non danno il massimo rischiano figuracce. L'abbiamo preparata bene, siamo stati tutti concentrati e con alto valore qualitativo. Possiamo fare punti e recuperare posizioni, le ultime due vittorie sono state fantastiche. Vediamo da qui alla fine di cosa siamo capaci, siamo anche dentro altre due competizioni e con questa mentalità possiamo giocarcela".

Il pubblico vi ha aiutati? Che squadra è il Sivasspor?

"Il pubblico è stato sempre presente in casa, uscire a volte tra fischi e cori ci ha deluso tantissimo. Certe cose hanno fatto male, abbiamo però oggi ripagato questa cornice fantastica e ne siamo fieri. Il Sivasspor ha vinto il suo girone e su 180' le partite sono sempre pericolose. Pensiamo alla prima, intanto. Da domani concentriamoci su questo avversario, massima attenzione".

Mandragora quanto incide oggi?

"Mandragora sta crescendo, inizia ad avere la personalità che mancava ed entra nei meccanismi. Sa lavorare sul recupero palla, ha un mancino che può essere ancora più pericoloso e decisivo, qualche gol sta mancando ma sono contento. L'infortunio non era bello, ora inizia ad essere più concreto e lucido, è una crescita personale e dentro il collettivo".

Quanto è importante ridato minuti a Sottil?

"Finalmente sono riuscito a rimetterlo dentro, per fargli capire che c'è voglia di recuperare lui e i suoi strappi, i suoi ribaltamenti di fronte. Deve crescere, è in ritardissimo sul fisico ma siamo contenti che stia aumentando la condizione".

23.37 - Fine conferenza stampa.