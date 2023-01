live Fiorentina, Italiano: "Sul mercato è tutto fermo, stanno venendo fuori solo voci"

20.20 - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta tra poco dalla sala stampa del Franchi l'1-0 alla Sampdoria nell'ottavo di finale di Coppa Italia.

20.36 - Inizia la conferenza stampa.

Il tridente degli ultimi 20 minuti sarà quello titolare a Roma?

"Non lo so, ma Kouame può fare sicuramente il centravanti. Ha le caratteristiche: velocità, spirito di sacrificio, attacca gli spazi in area ed è forte di testa. Deve avere quella concretezza che manca a lui e agli altri, anche oggi abbiamo tenuto una partita aperta fino al 95°".

Che minutaggio ha Gonzalez? L'infortunio di Cabral è lungo e quindi potreste tornare sul mercato?

"Ha pochi minuti nelle gambe, pochissimi. Come detto nel pre-gara in questo momento è da partita in corso. Bisogna accelerare soprattutto in allenamento. Se vogliamo e vuole innalzare la condizione, deve farlo soprattutto in allenamento. Cercheremo di aiutarlo. Su Cabral è un problema muscolare, non so se lungo o breve. Vediamo, sarà da valutare bene".

Come giudica Terzic e Dodo? Darà al serbo qualche minuto in più?

"Oggi mi è piaciuta la partita di tutti, abbiamo fatto un bel po' di rotazioni. Per quanto riguarda lo sviluppo, c'è libertà di leggere le situazioni e oggi forse Terzic ha trovato più campo di Dodo. La difficoltà è dovuta pure all'avversario, Dodo ha spinto e provato ma non è facile. Mi sono piaciuti entrambi. All'inizio dell'anno ho detto a Terzic che gli avrei dato sicuramente molti più minuti, è in competizione col capitano della Fiorentina e abbiamo tanti impegni. Il ragazzo è serio e si identifica quando è chiamato in causa. Tutto a posto, per quanto riguarda il mercato è tutto fermo. Le voci che vengono fuori sono solo voci".

Come limitare il difetto in zona gol?

"Sono contento del fatto che spesso arriviamo negli ultimi 15 metri. Tra Kouame e Ikone oggi nel primo tempo hanno avuto tantissime possibilità di uno-contro-uno, di chiudere la partita. Questa si chiama concretezza e ispirazione sotto porta. Nelle corde non abbiamo purtroppo questa qualità, ci viene fuori a sprazzi e in determinati momenti. Dipendiamo dalla voglia e dalla ispirazione dei ragazzi. Ikone arriva tantissime volte negli ultimi metri, con l'Inter ha fatto un gol complicato come piace a lui… Se ne mette dentro qualcuno anche meno difficile, alza la sua quota. Però continuiamo a produrre, proveremo a risolvere questo difettuccio che abbiamo".

La Coppa Italia salva la stagione?

"Anche le partite prima di questa sono state apertissime e sono arrivate ai supplementari. Intanto siamo stati bravi a non andare oltre il 95°. La competizione va onorata, più vai avanti e più si fa interessante, ora affronteremo il Torino in casa nei quarti e sarà una sfida tosta. Ora diventa bella: tutti si vuole vincere".

Come sta Quarta?

"Ha preso una grandissima botta al ginocchio e con la partita in bilico non puoi avere dentro chi non è al 100%, ho preferito mettere Milenkovic per evitare situazioni strane. Penso sia solo una contusione".

20.46 - Finisce la conferenza stampa.