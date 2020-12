live Fonseca: "Importante guardare la classifica. Alla squadra fa bene stare vicini al 3° posto"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

22.55 - La Roma vince contro il Torino 3-1 e aggancia la Juve al terzo posto in attesa di giocare domenica contro un'altra diretta concorrente per una posizione in Champions League, l'Atalanta. Decisive le reti di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini, mentre inutile quella nella ripresa di Belotti. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza:

23.15 - Inizia la conferenza

Completamente soddisfatto della partita?

"Non mi è piaciuta la parte finale della partita. Possiamo gestire un risultato, ma diversamente. E contro una squadra con un uomo in meno dobbiamo gestire bene la palla e non lo abbiamo fatto. E non mi è piaciuto aver preso gol".

Pellegrini più avanti è una soluzione solo per oggi?

"Ha giocato lì a Bologna e oggi, poi si è abbassato. Può giocare in entrambe le posizioni".

La classifica dice terzo posto: vi fa bene guardarla o è meglio non guardarla?

"E’ sempre importante guardare la classifica, ma non è la cosa più importante. La cosa importante è pensare che abbiamo una partita difficile con l’Atalanta, siamo soddisfatti della nostra posizione ma dobbiamo pensare solo a migliorare e recuperare per domenica".

Si aspettava di essere lì a pochi giorni da Natale?

"E’ difficile dirlo, io mi aspetto sempre il meglio. Sono ambizioso, la squadra lo è e vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Ovvero andare vicino al terzo posto, è importante sentire che la squadra è in quella posizione, ma anche che sta bene".

Ha fatto cambi mirati

"E’ stato importante gestire alcuni giocatori, non abbiamo tempo di recuperare per l’Atalanta, sarà una partita intensa. Abbiamo gestito Mancini e Peres che erano ammoniti e poi nella ripresa altri giocatori".

23.20 - Termina la conferenza