live Inter, Inzaghi: "Abbiamo creato tanto. Diverbio Barella-Lukaku? Non succederà più"

vedi letture

23.05 - Dopo due vittorie consecutive, l'Inter rallenta la sua corsa verso il Napoli capolista in casa della Sampdoria, I nerazzurri hanno impattato 0-0 contro i blucerchiati nel monday night della 22a giornata. Fra pochi istanti il tecnico Simone Inzaghi analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.39 - Inizia la conferenza stampa di Simone Inzaghi.

La doppia sostituzione di Barella e Lukaku è dettata dal diverbio fra i due?

"Assolutamente no. Abbiamo visto, sono cose da campo che non voglio vedere e non mi piacciono. Me n'ero accorto immediatamente, ne abbiamo parlato a fine primo tempo. E' una cosa brutta da vedere e penso non succederà più".

Brozovic a fianco di Calhanoglu?

"Avevo pensato in settimana di farlo giocare dall'inizio. Ha fatto la prima settimana piena da fine settembre, continua a crescere ma poi ho optato per un'altra soluzione ma sono giocatori intelligenti ed evoluti che possono giocare insieme".

Il diverbio Barella-Lukaku?

"Sono ragazzi intelligentissimi che hanno capito di aver sbagliato. Sono situazioni che non mi piacciono e penso non accadranno più".

Punti persi contro le piccole.

"E' un dato di fatto. C'è delusione ma per quanto riguarda la prestazione la squadra non l'ha sottovalutata. Abbiamo creato tantissimo. Dobbiamo continuare a lavorare così, partite interpretate così con così tante occasioni è chiaro che si devono vincere".

23.42 - Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.