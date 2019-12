LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Sono soddisfatto ma dobbiamo migliorare"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la grande vittoria per 4-1, è atteso in sala stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca. A breve la diretta testuale tutta da seguire su TMW!

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

E' dove voleva essere alla fine del 2019?

"Sì penso che piano piano la squadra ha migliorato molto, ma dobbiamo essere equilibrati perché non abbiamo finito ancora nemmeno la prima parte della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la squadra. Sono ovviamente molto soddisfatto di questi primi mesi".

Cosa manca per arrivare alla sua idea di gioco?

"La perfezione è difficile da raggiungere ma possiamo migliorare in molti aspetti. Dobbiamo controllare meglio la partita con la palla in possesso. Abbiamo perso la palla in alcuni momenti in cui non dovevamo. Abbiamo parlato e penso che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare".

Come sta Pellegrini?

"Non so, vediamo nelle prossime ore. Prova dolore ma io non ho parlato con il giocatore né col medico".

Pensava di avere una squadra già pronta a questo punto per stare al quarto posto?

"Abbiamo cambiato molti giocatori e sapevamo che non sarebbe stato facile ma io penso sempre a vincere è questa la filosofia che portiamo avanti".

Zaniolo, Mancini e Veretout sono al massimo o possono migliorare ancora?

"Sono ottimi giocatori e hanno ancora spazio per migliorare e imparare. Sono tutti bravi ragazzi e professionisti veri".

23.21 -Termina qui la conferenza stampa.