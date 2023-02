live Sampdoria, Stankovic: "Sono fiero dei miei ragazzi. Dobbiamo dare continuità"

23.01 - Un punto che muove poco la classifica ma può servire molto per il morale. La Sampdoria esce con uno 0-0 dalla gara contro l'Inter. Al termine della sfida del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.27 - Inizia la conferenza stampa di Dejan Stankovic.

Partita di grande lotta e sacrificio. Un punto che ha un altro sapore rispetto a Monza?

"Vedi com'è la vita. Una settimana fa aveva un altro sapore perchè potevamo portare a casa tre punti. Io ero distrutto emotivamente perchè ci sono rimasto male per i miei ragazzi che si stanno dimostrando uomini di una qualità che pochi hanno. Stasera è un punto che è diverso. Una partita combattuta, interessante, con un rischio calcolato di stare alti, siamo stati coraggiosi. Posso fare i complimenti ai ragazzi e ai tifosi".

La difesa ha fatto una grande gara. In avanti fatica a trovare la situazione decisiva?

"Stiamo trovando le soluzioni. Oggi ho schierato quattro giocatori offensivi. A Monza abbiamo fatto due gol, qualche occasione oggi c'è stata. Posso solo rimproverare che ogni tanto devi calciare. Il resto, troviamo le soluzioni. La difesa mi è piaciuta. Erano un bel blocco. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra con obiettivi ben diversi dai nostri".

TMW - Può essere questo pareggio contro una big la scintilla?

"Dobbiamo dare continuità. Saranno c'è una bella partita col Bologna ma non dobbiamo scendere dal nostro livello di prestazioni del 4 gennaio. Non si molla, non si abbassa la testa. Si via avanti senza fare calcoli. Ogni partita è storia a sé. Non voglio caricare di responsabilità ma stiamo bene. I ragazzi si applicano, lavorano, si rispettano, lottano l'uno per l'altro e sono ottime basi. Con qualche vittoria può arrivare un po' di tranquillità ma sono fiero dei ragazzi".

Quanto è la Samp di Stankovic?

"Dobbiamo tirare di più. Io per esempio non vedevo nessuno davanti all'altra, calciavo e non mi giravo indietro. L'unica cosa che ho detto loro all'intervallo è di calciare. Anche con il piede non nostro, forse troviamo anche quella deviazione. Il gruppo ci crede, è unito. Ha preso la forma di un team che è molto più di una squadra. Un team che accetta i propri limiti ma sa esaltarsi, tirare fuori carattere, essere umili e coraggiosi allo stesso tempo. Stiamo trovando un equilibrio in questo momento non semplice".

Barella?

"Io non mi permetto di dare consigli. Lo rispetto come giocatore e ho speso tantissime parole. E' un grande giocatore, un grande campione. E' uno che ti dà tranquillità, che spacca le difesa e legge bene gli spazi. Ha un bel tiro, non lo usa tanto ma ha un bel tiro. Non ho visto il battibecco con Lukaku. Ma Barella è un campione. Deve spingere e non mollare fino alla fine".

Cuisance?

"E' un ragazzo spettacolare. Mi dicevano che era una testa calda. Io gli ho detto che siamo in due e dobbiamo andare d'accordo (ride ndr). A parte gli scherzi, lo abbiamo messo subito in campo e ha risposto bene. Ha tanta qualità, secondo me lui è al 50% delle proprie possibilità anche fisiche. Ma ha una visione di gioco molto pulita. Non avete ancora visto il vero Cuisance perchè ha un calcio, un passaggio filtrante. Quando migliorerà a livello fisico, usciranno le sue doti tecniche. E' un bel profilo e ha un carattere forte".

23.39 - Termina la conferenza stampa di Dejan Stankovic.