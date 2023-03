live Torino, Juric: "Non è giusto avere un progetto da metà classifica, diventa dannoso"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.15 - Il Torino rialza la testa e ritrova la vittoria dopo un mese, il Bologna è steso dal gol di Karamoh e i granata sono ad un solo punto dal settimo posto che può valere l'Europa. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà il successo ottenuto contro i rossoblu. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.26 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Quanta attenzione ha visto nei particolari?

"Il primo tempo è stato ottimo, nella ripresa è stata una prestazione giusta e attenta. Non abbiamo subito tiri in porta, Vanja non ha fatto una parata. Il Bologna gioca bene, non è stato facile"

Come giudica Radonjic?

"Bene. E' entrato con voglia e concentrazione, ci interessava che sentisse i momenti della partita e stasera è stato dentro la gara"

Un commento su Karamoh.

"E' un ragazzo spettacolari, gli avevo dato poco spazio e lui non ha mollato. Sta diventando decisivo perché ha tanta voglia di fare gol: tutte le sue reti nascono dall'opportunismo, ci sta dando quello. Abbiamo Sanabria che viene incontro e Miranchuk gioca palla con i piedi, Karamoh ci dà la profondità che è più da punta centrale. Abbiamo trovato equilibrio, sta funzionando bene"

Come sta Ilic?

"Non devo dirgli niente, sa tutto ciò che deve fare. Secondo me non sta ancora bene, ma già così è importante: è un 2001 che ha voglia di lavorare ed è importante che abbia scelto il Toro, ha voglia di migliorarsi"

Che risposta ha avuto dal pubblico?

"Stasera ringrazio i tifosi, ci hanno riconosciuto il fatto di aver disputato un grande derby e che a volte ci gira così. Non si percepiva ansia, ma dall'inizio sono stati predisposti in modo positivo. E' stata una bella serata, ci hanno dato una mano anche nel finale quando soffrivamo"

Farete andare Miranchuk in Nazionale in Russia dopo la pre-convocazione?

"Non sappiamo come possiamo intervenire, non ne abbiamo parlato. Stanno tutti dando buone risposte, anche lui"

I tifosi pregano perché lei resti qui: ha ancora fiducia nella società?

"Le partite come contro la Juve e contro il Milan le ho già viste, dominiamo ma perdiamo. Per vincere devi avere altre cose, tutto gira intorno al fatto che si voglia battagliare per qualcosa di più. Quest'anno stiamo facendo bene, dobbiamo essere ottimisti e positivi e fare il massimo. Per il Toro e per il nostro percorso, avere un progetto da metà classifica non è giusto: o si parte dal basso e lotti per salvarti, oppure devi lottare per altre cose altrimenti diventa dannoso. In mezzo non si sta a lungo, c'è il rischio di un crollo totale come tre anni fa"

Un commento su Linetty

"E' un top player, stasera è stato magnifica. L'anno scorso era chiuso da Pobega e Mandragora: se i giocatori dell'anno scorso giocano adesso, volano. Ora Linetty sta giocando bene e se lo merita. Ha avuto una grande intelligenza tattica"

Temeva l'ingresso di Arnautovic?

"E' entrato Zirkzee, come caratteristiche sono simili. Vedendo Arnautovic, per me è strepitoso e ti porta 15-20 punti: quando sta bene, è di livello assoluto e di grande squadra. Meno male che non è entrato, magari non sta bene"

Ore 23.37 - Termina la conferenza stampa di Juric