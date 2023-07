Loftus-Cheek: "La stagione con Sarri fu la migliore. Al Milan per ritrovare quei numeri..."

L'obiettivo è tornare il giocatore visto con Sarri? E' una delle domande poste in conferenza stampa di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. Questa la sua risposta: "La stagione con Sarri fu la migliore, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala, ndr) e per questo sono venuto qui, per giocare nella mia posizione preferita e per cercare di tornare ai numeri di Sarri".

