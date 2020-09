Lucas Paquetà all'Olympique Lione, visite mediche in corso. Poi la firma sul contratto

Visite mediche in corso per Lucas Paquetà all'Olympique Lione. Il centrocampista brasiliano, costato 20 milioni di euro, ha raggiunto questa mattina il centro sportivo dell'OL per salutare i suoi nuovi compagni e, dopo i test fisici, firmerà il contratto. Paquetà si aggiunge alla colonia brasiliana del Lione che era già ben nutrita prima del suo arrivo: l'ormai ex calciatore del Milan arriva, infatti, dopo Marcelo, Thiago Mendes, Jean Lucas e Bruno Guimarães