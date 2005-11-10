Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Difficile finché ci sarà una persona..."

Ai microfoni di DAZN, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato della situazione in casa biancoceleste e del Mondiale che sta portando avanti la Spagna:

Il suo pensiero inizia da una domanda su un possibile ritorno alla Lazio: "Magari... Ma sappiamo che è difficile se lì continua ad esserci una persona... (ride, ndr.) La protesta dei tifosi? Lo dicevo anche prima, sapevo quello che succedeva dentro la Lazio e nelle interviste che ho fatto ho sempre detto quello che pensavo. Ora dopo due anni tutti mi dicono che stavo dicendo la verità. Sarri? Mi manca, ho imparato tantissimo da lui così come da Inzaghi. Adesso che inizio anche a fare il corso da allenatore ho la fortuna di aver imparato tanto da loro due".

La Spagna al Mondiale?

"Vincere è difficilissimo. Poi in questo Mondiale lo è ancora di più, visto che è il più lungo. Io comunque ho fiducia nella Spagna, ha giocatori di alto livello e un gruppo forte, che sta da tanto tempo insieme. Poi ha uno dei migliori giocatori del mondo come Yamal e il miglior centrocampo in assoluto. Non sarà semplice arrivare fino in fondo, vedo la Francia favorita e anche l’Argentina che potrà fare un grande percorso. Vediamo, partita dopo partita".