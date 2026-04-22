Luis Alberto non dimentica la Lazio: Il Mago tifa a distanza la sua ex squadra
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Luis Alberto non dimentica la Lazio. Il "Mago", ora in forza all'Al-Wakrah in Qatar, segue ancora i biancocelesti e questa sera sarà davanti alla TV per supportare a distanza i suoi ex compagni di squadra.
Lo spagnolo, tramite i suoi social, ha pubblicato una storia con una foto con la scritta "A Roma solo la Lazio".
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