Luis Alberto torna biancoceleste: è dell'Al Wakrah, che ha gli stessi colori della Lazio
A 33 anni Luis Alberto cambia ancora squadra, ma resta in Qatar. In forza all'Al-Duhail dall'estate 2024, quando ha lasciato la Lazio per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, il fantasista spagnolo ha lasciato il club per firmare con l'Al-Wakrah, nello stesso campionato.
