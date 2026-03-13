Maignan racconta il suo primo giorno al Milan: "Incontrai subito Ibrahimovic, ecco cosa mi disse"

Mike Maignan, intervistato durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN, ha raccontato un aneddoto sul suo arrivo in rossonero nel 2021. Queste le dichiarazioni del portiere francese, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031:

"Quando sono arrivato il primo anno ho incontrato Ibrahimovic, che mi ha salutato e mi ha detto che qui siamo in famiglia. Ho sempre sentito questa cosa. Il Milan vuol dire tante cose. È Dio che mi ha portato qui, se sono qui è perché ha programmato il mio percorso qui. Nella vita non c'è fatalità. Sono felice della mia vita, ci sono tante cose positive. Sono un uomo, un padre, un figlio, un amico, un fratello, un compagno di squadra, un giocatore di calcio. Quando si vince è tutto facile, sei il più forte e il più bello, ma è quando le cose non vanno bene che si vede quanto sei forte".