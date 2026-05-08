Carnesecchi contro Maignan. L'Eco di Bergamo in apertura: "Sfida nella sfida in Milan-Atalanta"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al calcio, guardando al big match tra Milan e Atalanta. Il Diavolo e la Dea infatti si sfideranno domenica sera a San Siro, in una sfida attesissima che varrà tantissimo per l'esito della stagione di entrambe le squadre. I rossoneri inseguono un posto nella prossima Champions, i nerazzurri invece proveranno ad evitare di rimanere fuori dalle coppe nella prossima stagione puntando a un piazzamento europeo.

La gara di Milano però sarà anche una sfida nella sfida tra i portieri Marco Carnesecchi e Mike Maignan. Ottima fin qui la stagione dell'atalantino, che ha disputato 48 gare tra campionato, Champions e e Coppa Italia collezionando 17 clean sheet totali. Un rendimento che di fatto ha confermato Carnesecchi come uno dei punti di forza della Dea e che di certo vorrà confermarsi anche di fronte alla formazione milanista.

38 presenze stagionali e 16 clean sheet invece per Maignan, che anche quest'anno è risultato determinante in varie occasioni per il Milan. Il francese si è confermato come un leader tecnico e carismatico di tutto il gruppo rossonero, decidendo anche di rinnovare con il club. Il suo apporto in questo rush finale, dove il Milan punta la Champions, sarà determinante a partire dalla sfida contro la Dea.