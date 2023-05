Maldini: "Il quarto posto adesso è la cosa più importante e determina anche il nostro futuro"

vedi letture

Il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV nel post-partita della semifinale contro l'Inter: "La partita è stata determinata anche dal risultato dell'andata, dove sono stati più bravi di noi. I nerazzurri hanno meritato di andare in finale. Queste partite possono essere decise anche da un episodio ma non è stato così. Arrivare è stato insperato, ma adesso dobbiamo concentrarci sul campionato. Se dovessimo qualificarci alla prossima Champions, sarebbe una stagione fantastica.

La sconfitta contro l'Inter pesa di più ma non toglie niente a quello che abbiamo fatto oggi. Il nostro percorso è in crescita, abbiamo una rosa giovane con giocatori con contratti lunghi. Dobbiamo fare uno step superiore per andare a competere contro tutti. Il quarto posto è la cosa più importante di questo momento e determina anche il nostro futuro".