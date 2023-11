Marchegiani: "Provedel il portiere rivelazione. Nell'Italia vedo grandi possibilità di crescita"

Luca Marchegiani, ex portiere e ora commentatore per Sky Sport, ha parlato così dell'estremo difensore che più lo ha sorpreso durante questa stagione sportiva: "Dico Provedel, perché non è giovanissimo, ha fatto tanta gavetta, questo è un complimento che gli faccio, non mi aspettavo che fosse così capace di aumentare il suo livello per essere uno dei giocatori più importanti della Lazio. Lo ha fatto diventando un elemento importante in campionato e in Champions", le dichiarazioni a TvPlay.

Sulla qualificazione agli Europei dell'Italia di Spalletti dopo il pari contro l'Ucraina:

"Spalletti è stato bravo perché è riuscito a trasmettere subito alla nazionale quello che serviva, ovvero idee, serenità e tranquillità. Dopo il pareggio contro la Macedonia che aveva fatto temere per la qualificazione la squadra ha fatto bene, sia per risultati che per gioco. Poi chiaro che probabilmente era dovuta la qualificazione all’Europeo, non si possono fare trionfalismi. Però in questo momento guardando la nazionale c’è la sensazione che possa crescere molto".

Sulle ambizioni per la rassegna che si giocherà in Germania:

"Non partiamo in prima linea ai prossimi Europei, però possiamo crescere e anche toglierci qualche soddisfazione, nell’ultimo Europeo partivamo in seconda linea e lo abbiamo vinto, quindi perché non sognare".