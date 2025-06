Abraham al Besiktas, ecco quanto manca alla Roma per rispettare il FFP

A sole poche ore dal fatidico 30 giugno, la Roma piazza il colpo che le permetterà di guardare al futuro con più serenità. Nella serata di ieri, infatti, è stato raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Tammy Abraham al Besiktas.

Abraham al Besiktas, ecco quanto guadagnerà la Roma

L’attaccante inglese, tornato dal prestito annuale al Milan, saluterà almeno per il momento la Serie A e volerà in Turchia alla corte di Ole Gunnar Solskjær. Alla Roma andranno circa 20 milioni di euro, che risultano particolarmente utili per l’obiettivo economico imposto dal settlement agreement da presentare entro la giornata odierna all’UEFA. Con questa operazione, infatti, Tammy Abraham porta nelle casse giallorosse oltre 8 milioni di euro di plusvalenza, considerando il suo peso a bilancio di circa 11,7. Tale cifra si aggiunge a quelle già incassate dalle cessioni di Samuel Dahl e Nicola Zalewski, oltre quella imminente di Leandro Paredes.

Obiettivo plusvalenze, ecco quanto manca alla Roma

Quanto manca alla Roma per non incappare in sanzioni da parte del massimo organo calcistico europeo? Molto poco. Il trasferimento di Abraham al Besiktas rappresenta una boccata d’ossigeno per il club capitolino: grazie a questi soldi, infatti, ai giallorossi mancano circa 4 milioni per non venir meno ai patti con l’UEFA. Nella giornata di oggi, Frederic Massara proverà a chiudere le cessioni di Luigi Cherubini al Sassuolo e di Alessandro Romano al Torino per porre fine al discorso plusvalenze. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore, ma essere così vicini all’obiettivo è già un successo degno di nota.