Marotta, frecciata a Lotito e De Laurentiis? "Qualcuno si è perso in esibizioni muscolari"

“Si poteva ragionare su un orizzonte più ampio. E invece qualcuno si è perso in atteggiamenti egocentrici ed esibizioni muscolari”. Parole dure, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, da parte di Beppe Marotta. Nelle quali è possibile intravedere, in maniera forse neanche troppo celata, una frecciata a Claudio Lotito, presidente della Lazio. Con il quale non è un mistero che l’ad dell’Inter, durissimo nel commentare la politica del calcio (“abbiamo toccato il fondo” ha dichiarato sempre oggi al Corriere della Sera), abbia avuto in questo periodo più di una frizione sui comportamenti da tenere e sulle scelte da fare. “Non sono contrario in assoluto alle doppie proprietà - aggiunge Marotta, riferimento in questo caso nemmeno velato a Lotito, patron di Lazio e Salernitana, ma anche a De Laurentiis, che guida Napoli e Bari - ma vanno normate, bisogna evitare sospetti”.