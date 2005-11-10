TMW Marotta smentisce Ndicka per l'Inter: "Se mi chiedete se lo trattiamo, rispondo di no"

Tra le domande poste a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell'assemblea elettiva per il presidente della FIGC (che ha portato all'ampiamente pronosticato successo di Giovanni Malagò) ce n'è stata anche una sul potenziale interesse della società nerazzurra nei confronti di Evan Ndicka, difensore centrale ivoriano attualmente in forza alla Roma.

Su Ndicka, però, il numero uno della società nerazzurra smentisce senza troppi indugi possibili accostamenti con l'Inter, almeno non nel presente. Ha detto infatti Marotta: "Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no di sicuro".

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