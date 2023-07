Martinez Quarta: "Italiano è un pazzo del calcio. La Fiorentina può giocare alla pari con tutti"

Durante lo speciale sul Viola Park curato da Dazn, ha preso la parola anche Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino ha presentato la prossima stagione e parlato del nuovo centro sportivo della Fiorentina: "C'è tanta voglia di portare a Firenze un trofeo. Sappiamo che c'è tanto entusiasmo e che stiamo migliorando. Abbiamo perso due finali ma ce le siamo giocate. Quello che abbiamo fatto la stagione scorsa lo dobbiamo rifare, magari con un finale diverso.

Cosa ne pensa del Viola Park?

"Vanno fatti i complimenti alla dirigenza, è un centro sportivo di alto livello. Questo è un motivo di orgoglio e fiducia per noi. Ora dobbiamo ripagare questo sforzo e dare il 200%. Dobbiamo recuperare dopo gli allenamenti e le partite. Qui è tutto pensato anche per riposare al meglio e il ritiro l'abbiamo fatto qui anche per questo".

Qual è l'obiettivo per la prossima stagione?

"So che sono uno di quelli che sono qui da più tempo. Sono preparato per la stagione che verrà e pronto a dare tutta la garra argentina".

Quale partita ha cerchiato in rosso sul calendario?

"Per quello che significa per la Fiorentina e Firenze dico quella contro la Juventus. Poi è da tanto tempo che non vinciamo e aspetto già quella sfida. I tifosi sono importanti e lo saranno ancora di più questa stagione".

E tra i nuovi giocatori della prossima Serie A, chi ti incuriosisce di più?

"Per il tipo di giocatore penso Pulisic, è un grande giocatore con tanta esperienza al Chelsea".

Qual è il ricordo più importante della scorsa stagione?

"Penso la finale di Coppa Italia. Nonostante come è andata, giocare una finale è una cosa importante e non succedeva a Firenze da nove anni. Penso sia stato il momento più importante della scorsa stagione".

Che rapporto ha con Italiano?

"Ottimo. Italiano è un pazzo del calcio. Ci dà un'identità di gioco che non è facile ma con questa possiamo giocare tranquilli e alla pari con tutti. La cosa più importante è avere un'idea di gioco e noi ce l'abbiamo. La Fiorentina del prossimo anno non cambierà tanto, anche se dobbiamo migliorare tanto soprattutto difensivamente e ci stiamo lavorando".