Possibile ritorno in Serie A per Martinez Quarta: sull'ex Fiorentina si muove il Genoa

Possibile ritorno in Serie A per Lucas Martinez Quarta (29 anni). Sulle tracce del difensore argentino classe 1996, che in Italia abbiamo visto all'opera con la maglia della Fiorentina, si starebbe infatti muovendo il Genoa, a caccia di rinforzi per il proprio reparto difensivo.

Stando a quanto viene riferito da Sky Sport, sarebbero stati avviati dei contatti nell'ottica di imbastire una trattativa con il River Plate. Quarta è molto apprezzzato agli occhi della dirigenza del Grifone, un ostacolo però potrebbe essere rappresentato dal corposo stipendio che gli corrispondono i Millonarios.

Martinez Quarta conosce bene il campionato italiano, avendo giocato dal 2020 fino a qualche mese fa alla Fiorentina, che lo ha poi ceduto indietro allo stesso River Plate dal quale lo aveva acquistato, per 7 milioni di euro. Incassando la metà rispetto alla cifra investita per averlo, 13 milioni.