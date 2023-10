Mauro: "Juventus, per lo scudetto serve altro. Anche se sotto sotto vorrebbero vincerlo"

Lunga intervista concessa a Tuttosport per Massimo Mauro, l'ex giocatore di Napoli e Juventus, che ha parlato proprio dei bianconeri e della lotta scudetto: "Tutti in casa Juve, da John Elkann a Max Allegri passando per Cristiano Giuntoli, dicono che l’obiettivo è il quarto posto per partecipare nella prossima sta- gione alla Champions League. Attenzione però...".

Però?

"Affermare che il traguardo da conquistare è l’ingresso in Champions entrando tra le prime 4 non vuol dire che non possano arrivare al primo di posto. Mi sembra un escamotage comunicativo per togliersi pressione di dosso e non assumersi la responsabilità di dover vincere il campionato, anche se sotto sotto vogliono vincerlo. Per arrivare allo scudetto, però, serve altro...".