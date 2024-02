Mazzarri, mercoledì l'ultima chance? Spunta una terza ipotesi: la coppia Calzona-Hamsik

Walter Mazzarri ha ormai i giorni contati alla guida del Napoli. Dopo l'ennesimo passo falso contro il Genoa, la squadra campione d'Italia ha quasi definitivamente perso la possibilità di chiudere il campionato tra le prime quattro posizioni e adesso a tenere ancorato il tecnico di San Vincenzo alla panchina partenopea è solo l'imminente e importantissimo impegno di Champions. Il Napoli infatti tornerà in campo mercoledì sera al Maradona contro il Barcellona: una gara importantissima non solo per il cammino europeo in questa stagione, ma anche per la qualificazione al nuovo Mondiale per Club che andrà in scena nel 2025.

De Laurentiis ieri s'è riunito coi suoi dirigenti all'Hotel Britannique dopo l'1-1 col Genoa. Visti gli impegni così ravvicinati si va avanti (per ora) con Mazzarri, ma il club sta già valutando un cambio in caso di nuova figuraccia. La soluzione più semplice da attuare sarebbe il ritorno di Rudi Garcia, anche se De Laurentiis non vorrebbe tornare a che fare col manager francese.

Ed ecco perché, scrive il 'Corriere dello Sport', si valutano anche altre due soluzioni: Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato. Il ct della Slovacchia Francesco Calzona è invece l’outsider, con l'ex capitano Marek Hamsik come vice.