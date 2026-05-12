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Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore dell’Iraklis SaloniccoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:28Serie A
Michele Pavese

Walter Mazzarri riparte dalla Grecia. Il tecnico toscano è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco, con un contratto di un anno con opzione per una stagione aggiuntiva. Torna in panchina dopo circa due anni di inattività.

L’annuncio è arrivato dopo la sua visita in Grecia e la successiva firma, che sancisce il suo ritorno al lavoro dopo una lunga pausa e dopo diversi contatti avuti negli ultimi anni con club stranieri, senza però mai arrivare a un accordo definitivo. Secondo la nota ufficiale del club, Mazzarri guiderà la squadra nel massimo campionato greco dopo la promozione conquistata dal club nella scorsa stagione. L’Iraklis ha infatti chiuso al primo posto il proprio percorso nei playoff della Super League 2, assicurandosi così il ritorno nella massima serie nazionale.

Nel comunicato, la società greca ha accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: "Siamo lieti di annunciare l’inizio della collaborazione con il rinomato allenatore italiano Walter Mazzarri, con un contratto di un anno più uno. Gli diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia".

Per Mazzarri si tratta di una nuova sfida internazionale dopo una carriera lunga e ricca di esperienze in Italia e all’estero, con panchine importanti come quelle di Napoli, Inter, Torino, Sampdoria, Cagliari e anche del Watford in Premier League. L’ultima esperienza del tecnico era stata proprio al Napoli, dove era tornato per subentrare in corsa a Rudi Garcia, ma la sua avventura si era conclusa dopo 17 partite. Ora per lui si apre un nuovo capitolo in Grecia, con l’obiettivo di consolidare il progetto dell'Iraklis.

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