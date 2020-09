Messi, addio al Barcellona. Cancelo: "Nel City tanti campioni, può fare grandi cose"

Anche Joao Cancelo, dal ritiro del Portogallo, si è espresso in merito al possibile addio di Lionel Messi al Barcellona e al trasferimento dell'argentino al Manchester City: "È un grande giocatore, non si può dire il contrario. E in una squadra come il Manchester City, che ha grandi giocatori in rosa, potrebbe fare ovviamente grandi cose".